Bomba a mano del 1982 trovata in un immobile in vendita a Nardò area evacuata | artificieri in azione

Una bomba a mano datata 1982 è stata trovata in un immobile in vendita a Nardò. La scoperta ha portato all’evacuazione delle abitazioni vicine e all’intervento degli artificieri. La zona è stata messa in sicurezza dalle forze dell’ordine, che stanno procedendo con le verifiche e le operazioni di rimozione. Nessun ferito è stato registrato durante le operazioni.

È stato il ritrovamento di un ordigno a far scattare l’allarme nel centro abitato di Nardò nel pomeriggio di ieri. Un oggetto sospetto è stato individuato da un cittadino nei pressi di un immobile in vendita e, dopo la segnalazione, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Lecce. L’area è stata evacuata e il traffico interrotto per consentire le operazioni di messa in sicurezza, che hanno portato al sequestro di una bomba a mano da esercitazione, priva di carica esplosiva, risalente al 1982. Sono in corso indagini per individuare i responsabili del posizionamento dell’ordigno. Segnalazione e intervento delle forze... 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Bomba a mano del 1982 trovata in un immobile in vendita a Nardò, area evacuata: artificieri in azione Articoli correlati Paura a Nardò: bomba sul muretto in pieno giorno. Evacuata una cinquantina di residentiUna bomba a mano OD82 (da esercitazione) viene notata su un muretto di un'abitazione in vendita. Bomba in auto a Roma, artificieri in azioneMomenti di forte tensione nella mattinata di domenica 22 febbraio 2026 a Roma (RM), dove una bomba è stata scoperta all’interno del bagagliaio di... Approfondimenti e contenuti su Bomba a mano del 1982 trovata in un... Temi più discussi: Trovano una bomba a mano durante il trasloco: evacuato il palazzo; Lomazzo, perseguita la ex e la minaccia con una bomba a mano (funzionante) della Seconda Guerra Mondiale: arrestato; Bomba a mano su un muretto, scatta l’allarme; Paura a Nardò, bomba a mano abbandonata su un muretto. BOMBA A MANO - Ecco la ricostruzione della polizia. Era del 1982NARDO' - Ordigno rinvenuto nel centro abitato di Nardò. Intervento della Polizia di Stato. ?Nel pomeriggio di ieri nel centro abitato di Nardò, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato a seg ... portadimare.it Bomba a mano ritrovata su un muretto: è giallo. E arrivano degli artificieriUna bomba a mano lasciata inesplosa su un muretto di un'abitazione disabitata in via Calabrese ha fatto scattare nel pomeriggio l'allarme ... msn.com “Giuseppe Conte...”. Bomba sul leader 5 stelle dopo il referendum: gelo nel Partito democratico. È successo in queste ore - facebook.com facebook IRAN E URANIO ARRICCHITO Intervista a @rafaelmgrossi su @Corriere.... a parte la domanda SBAGLIATA (anche con U235 al 60% fai una bomba)... Grossi dice in sostanza che l'Iran ha tutto il diritto di arricchire l'uranio. x.com