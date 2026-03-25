Bolzano rompe gli schemi | +400 euro al mese ai docenti

La Giunta provinciale di Bolzano ha approvato le linee guida per un aumento salariale destinato agli insegnanti, che prevede un incremento medio di circa 400 euro al mese. Lo stanziamento totale per questa misura supera i 100 milioni di euro all’anno. La decisione è stata comunicata nei giorni recenti e rappresenta una modifica rispetto alle politiche precedenti nel settore dell’istruzione.

Non è più una promessa, ma una scelta concreta appena approvata. Negli ultimi giorni la Giunta provinciale di Bolzano ha dato il via libera alle linee guida per un aumento medio di circa 400 euro mensili destinato agli insegnanti, con uno stanziamento che supera i 100 milioni di euro annui. La misura arriva al termine di settimane di trattative con i sindacati e si inserisce in una strategia più ampia che punta a rafforzare il sistema scolastico locale. Un intervento che, inevitabilmente, riaccende il confronto con il resto d’Italia, dove gli aumenti restano molto più contenuti in quanto l'insegnamento è visto come una vocazione (al pari di un sacerdozio) e non come un vero lavoro, meritevole di una retribuzione adeguata come quella di qualsiasi altro professionista. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Bolzano rompe gli schemi: +400 euro al mese ai docenti Articoli correlati Stipendi docenti Bolzano, approvate le linee guida per gli aumenti medi di 400 euro lordi mensiliLa Giunta di Bolzano approva aumenti medi di 400 euro per i docenti, stanziando 110 milioni annui per valorizzare la scuola L'articolo . A 75 anni scopre una ricca pensione, 1.400 euro al mese: come verificare gli arretrati InpsUn uomo di 75 anni residente a Genova, che viveva in condizioni di indigenza, ha scoperto di aver diritto a 106mila euro di arretrati pensionistici.