Bologna tra le venti città Rifiuti Zero scelte dall’ONU

Bologna è stata selezionata dall’ONU come una delle venti città al mondo che adottano pratiche di gestione dei rifiuti considerate sostenibili. La designazione riconosce l’impegno locale nel ridurre la produzione di rifiuti e promuovere il riciclo, in un quadro di politiche ambientali volte a limitare l’impatto sull’ambiente. La città si inserisce così in un elenco internazionale di esempi di buone pratiche in materia di rifiuti.

Bologna entra tra le venti città “Rifiuti Zero” individuate dalle Nazioni Unite come esempi internazionali di gestione sostenibile dei rifiuti. Il riconoscimento arriva dal Comitato consultivo del Segretario generale dell’ONU sui Rifiuti Zero, istituito nel 2023 con l’obiettivo di individuare e promuovere le migliori pratiche locali nel campo dell’economia circolare. La candidatura del capoluogo emiliano è stata premiata per la strategia adottata negli ultimi anni, che combina raccolta differenziata, riduzione dei rifiuti monouso e coinvolgimento della comunità. Un percorso che ha portato risultati concreti: nel 2024 Bologna ha superato il 72% di raccolta differenziata, in crescita rispetto al 63,2% registrato nel 2022. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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