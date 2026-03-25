Le tariffe energetiche sono nuovamente in aumento, con i prezzi di luce e gas destinati a salire nei prossimi mesi. Questa situazione riporta alla ribalta le difficoltà già vissute dalle imprese durante la crisi del 2022, riaccendendo le preoccupazioni sulle conseguenze di costi energetici elevati. Confartigianato Imprese Padova ha espresso preoccupazione riguardo alla mancanza di risposte concrete da parte del sistema produttivo e delle istituzioni.

L’energia torna a far paura alle imprese padovane. I nuovi rincari attesi su luce e gas riaprono ferite mai davvero chiuse dopo la crisi del 2022 e riportano al centro una domanda che, secondo Confartigianato Imprese Padova, resta senza risposta: perché, a distanza di anni, il sistema produttivo è ancora così esposto agli shock internazionali? «La sensazione è che non abbiamo imparato fino in fondo la lezione del 2022 - afferma il presidente di Confartigianato Imprese Padova, Gianluca Dall’Aglio -. Oggi torniamo a parlare di rincari e di instabilità, segno che il problema non è stato risolto alla radice». Il ricordo della crisi energetica di quattro anni fa resta pesante soprattutto per il mondo delle micro e piccole imprese. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Bollette di nuovo in salita, Confartigianato lancia l’allarme

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