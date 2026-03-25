Bocconi per donne under 28 | corso gratuito a Milano

Il Soroptimist International Club di Lucca ha pubblicato un bando destinato a giovani donne laureate con meno di 28 anni. Le partecipanti potranno frequentare gratuitamente il corso Women Driving Progress presso la Sda Bocconi School of Management a Milano. La selezione è rivolta a chi ha conseguito una laurea e desidera partecipare a questa opportunità di formazione.

Il Soroptimist International Club di Lucca ha lanciato un bando rivolto a giovani donne laureate under 28, offrendo loro l’accesso gratuito al corso Women Driving Progress presso la Sda Bocconi School of Management. La scadenza per le candidature è fissata per il 31 marzo 2026, con due sessioni formative previste tra maggio e giugno a Milano. Questa iniziativa non rappresenta una semplice opportunità formativa, ma si configura come un intervento strategico per il tessuto socioeconomico della provincia di Lucca e della Toscana più in generale. Il progetto mira a colmare il divario di competenze trasversali nelle giovani professioniste del territorio, fornendo strumenti concreti per navigare nel complesso economico attuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bocconi per donne under 28: corso gratuito a Milano Articoli correlati 8 marzo: corso gratuito per l’indipendenza economica delle donneIl Consiglio di Donne Impresa Confartigianato Forlì ha avviato, in occasione dell’8 marzo 2026, un percorso formativo gratuito dedicato... Milano, torna il corso prematrimoniale laico e gratuito del comune di MilanoLa presentazione della seconda edizione di ‘Per un sì consapevole’, con le parole dell’assessore ai Servizi civici e generali Gaia Romani, del... Tutto quello che riguarda Bocconi per donne under 28 corso... Discussioni sull' argomento Giorgia Turri, 24 anni e una laurea alla Bocconi: è lei la top manager del futuro; Ricambio generazionale lento nelle aziende familiari dell’agroalimentare; Marcia: 7 Lombardi ai Mondiali a Squadre; Milano Fashion Week 2026: eventi e calendario delle sfilate. Nomadi - Nomadi added a new photo — at Università Bocconi. - facebook.com facebook Il #25marzo 1968 c'è il primo grave scontro di piazza tra studenti e polizia davanti all’ #UniversitàCattolica. Ci sono in totale 3.000 studenti della Statale, della Bocconi e di alcune scuole medie. Da qui nascerà la contestazione studentesca che si propagherà n x.com