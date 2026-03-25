Dopo gli attacchi missilistici attribuiti all’Iran, QatarEnergy ha dichiarato lo stato di forza maggiore per i contratti di GNL, inclusi quelli con l’Italia. Di conseguenza, il Paese europeo si trova di fronte a una sospensione temporanea delle forniture di gas provenienti dal Qatar. La decisione si inserisce in un quadro di tensioni nella regione e di ripercussioni sugli approvvigionamenti energetici europei.

Dopo gli attacchi missilistici da parte dell’Iran, la QatarEnergy ha dichiarato lo stato di forza maggiore per i contratti di Gnl, compreso quello con l’Italia. Potrà dunque sospendere o rinviare le forniture senza incorrere in penali. Si riaccende così una minaccia alla sovranità energetica del nostro Paese. Il think tank Ecco, che si occupa di transizione e cambiamento climatico, ha trovato la chiave per sopperire alla dipendenza dal gas del Qatar nel giro di un anno. Il report Sicurezza energetica: il percorso di riduzione della dipendenza italiana dal Gnl qatarino individua nelle rinnovabili e nella riduzione dei consumi le soluzioni per affrancarci dal metano che arriva dal Medio Oriente e passa via nave per lo Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Blocco del gas dal Qatar, l’Italia può ridurre la dipendenza in un anno

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