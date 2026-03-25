Dopo un periodo di permanenza prolungata in Asia a causa di un conflitto, lo “zio Donato” ha concluso le sue vacanze forzate in Thailandia e è rientrato nel suo paese. La sua permanenza si è protratta oltre il previsto, e ora si trova di nuovo nel suo paese di origine. La situazione ha causato un'interruzione imprevista dei suoi piani di viaggio.

Vacanze forzate a oltranza in Thailandia terminate per lo “zio Donato“. È tornato a casa Donato Di Santo, 42 anni di Monticello Brianza, rimasto bloccato una decina di giorni extra nel Paese del sud-est asiatico in seguito alla guerra in Iran, con la conseguente riduzione dei voli e l’impennata dei prezzi dei biglietti aerei. Avrebbe dovuto rientrare in Italia 15 marzo, poi il 17, dopo ancora il 18 e il 20, ma il suo volo è stato sempre cancellato rimandato. "Avrei potuto ottenere un rimborso, ma non avrei speso molto di più e non sarei comunque ripartito molti giorni prima", spiega Di Santo le ragioni del rifiuto di cercarsi un altro volo. Domenica, il 22 marzo, infine l’imbarco, destinazione: Milano – Malpensa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bloccato in Asia dalla guerra. Le vacanze forzate sono finite

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