Durante la pausa per le nazionali, molte squadre di serie B hanno cambiato allenatore, con alcuni tecnici che tornano a sedersi sulla stessa panchina dopo un periodo. Tra le novità, l’ingaggio di un ex calciatore noto per aver giocato nel passato con una squadra rivale, e l’adozione di strategie diverse rispetto alle precedenti stagioni. Questi cambiamenti interessano diverse formazioni del campionato, portando novità sulla gestione tecnica.

Pausa per le nazionali che vai, cambio d’allenatore che trovi. Puntuale, come la cultura italiana rivendica e insegna, anche questa ultima sosta per gli impegni internazionali porta in dote stravolgimenti e ribaltoni su diverse panchine di serie B e alcuni rimandano a vecchi incroci canarini. Anzitutto, proprio a pochi chilometri di distanza da Modena, ecco il ritorno di Pierpaolo Bisoli alla guida della Reggiana. Esattamente come avvenuto due stagioni fa in gialloblù (appena un po’ più avanti, era il mese di aprile) l’allenatore di Porretta subentra nell’ultimissima fase del campionato per salvare quel che c’è da salvare dei granata, reduci da 4 scoppole nelle ultime 5 giornate e attualmente al penultimo posto con 30 punti a meno quattro partite dalla salvezza diretta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bisoli versione granata. Nel derby è l’ex a sorpresa

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