bimba nasce in casa festa a comunanza per la piccola sane beko dona una lavatrice alla famiglia

Una bambina è nata in casa a Comunanza nella sera del 30 ottobre scorso. La notizia è stata condivisa con una festa in paese per celebrare la nascita della piccola Sane. Recentemente, un'azienda ha donato una lavatrice alla famiglia.

Ascoli, 25 marzo 2026 – È una storia che inizia in silenzio, in una casa di Comunanza, la sera del 30 ottobre scorso. Una storia rimasta custodita per mesi tra le mura domestiche e tra gli affetti più vicini, e che solo in queste ore è stata condivisa con l’intera comunità. È la storia di Cher, Awa e della piccola Sane, una nascita speciale che parla di radici lontane e di un’appartenenza costruita giorno dopo giorno. Cher è arrivato dal Senegal e, passo dopo passo, si è fatto conoscere nel paese: operaio in un’azienda locale, sempre con il sorriso, umile, capace di stringere relazioni autentiche. Anche sul campo da calcio si è distinto, diventando presto uno dei volti familiari per tanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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