A Bitonto è stata inaugurata una nuova velostazione situata in piazza Ferdinando I d'Aragona, vicino alla stazione centrale delle linee di Ferrotramviaria. La struttura offre spazio per riporre le biciclette e permette la ricarica gratuita delle e-bike. L'apertura di VeloBit rappresenta un intervento volto a favorire la mobilità sostenibile e l'intermodalità nel centro urbano.

Inaugurato lo spazio hi-tech in piazza Ferdinando I: 48 stalli protetti da telecamere e QR code accanto ai treni Bari-Nord Un tassello fondamentale per la mobilità dolce e l'intermodalità prende vita a Bitonto. È stata inaugurata questo pomeriggio, in piazza Ferdinando I d'Aragona, VeloBit, la nuova velostazione adiacente alla stazione centrale delle linee di Ferrotramviaria. Uno spazio protetto, tecnologico e funzionale, pensato per chi sceglie la bicicletta come mezzo quotidiano di trasporto. La struttura offre 48 stalli monitorati da un sistema di videosorveglianza continuo e allarme collegato. L'accesso avviene tramite scansione di un QR code con lo smartphone, garantendo sicurezza e tracciabilità. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Bici al sicuro e ricarica gratis: a Bitonto apre Velobit, la stazione del futuro. Ecco come funziona

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