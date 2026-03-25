Un rappresentante ha deciso di rinunciare al proprio incarico parlamentare in seguito alla scomparsa di un politico di rilievo. Al suo posto entrerà un'altra persona, che assumerà le funzioni in aula. La decisione è stata comunicata ufficialmente e comporta il cambio di rappresentanza all’interno dell’assemblea legislativa. La novità riguarda un passaggio formale all’interno della composizione del gruppo parlamentare.

"La scomparsa di Umberto Bossi segna un passaggio umano e politico che merita rispetto e consapevolezza. Nessuno può dirsi davvero “degno” di sostituirlo". Così Matteo Bianchi, ex sindaco di Morazzone, ex candidato sindaco a Varese e già deputato del Carroccio, ha spiegato la sua decisione di non subentrare alla Camera al posto del fondatore della Lega, morto lo scorso 19 marzo. Al suo posto, quindi, subentrerà alla Camera Manuela Maffioli, ex vicesindaca di Busto Arsizio. "È una scelta che nasce non da una rinuncia, ma da una convinzione: oggi posso essere più utile ai territori, continuando il lavoro che sto portando avanti, ogni giorno,... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Bianchi rinuncia al posto di Bossi in Parlamento. Subentrerà Manuela Maffioli

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