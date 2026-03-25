Bertolucci difende Sinner | Rimproveri pesanti per aver osato mettere la mano all’orecchio Non oso pensare cosa dovrà subire quando…

Durante una partita di tennis, Jannik Sinner è stato criticato per aver portato la mano all’orecchio dopo aver ottenuto un punto. Paolo Bertolucci ha preso posizione, definendo eccessivi i rimproveri rivolti al giovane atleta e commentando che non può immaginare quali altre pressioni dovrà affrontare in futuro. La discussione si è concentrata sulla reazione degli spettatori e delle figure di commento nei confronti del gesto di Sinner.

Paolo Bertolucci difende Jannik Sinner dalle critiche che hanno accompagnato il gesto dell’azzurro durante la partita contro lo statunitense Alex Michelsen, quando ha portato la mano all’orecchio dopo aver conquistato un punto spettacolare. L’ex tennista e commentatore ha definito ‘pesanti’ i rimproveri ricevuti da Jannik, sottolineando come siano esagerati e fuori misura rispetto al contesto. L'articolo Bertolucci difende Sinner: “Rimproveri pesanti per aver osato mettere la mano all’orecchio. Non oso pensare cosa dovrà subire quando.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Sinner cambia staff, Bertolucci: “Non mi piace supporre scenari senza avere certezze assolute, ma se ha preso. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: Sinner ko agli Australian Open, Bertolucci lo difende: “Si può anche perdere” Sinner potrebbe essere un Djokovic due, anche quando non è brillante maschera i momenti complicati (Bertolucci)Sulla Gazzetta: “Shelton è diventato per l’italiano ormai una sorta di vittima predestinata. Altri aggiornamenti su Bertolucci difende Bertolucci spietato contro le critiche a Sinner: Quella mano all'orecchio, non oso pensare...Paolo Bertolucci difende ancora una volta Jannik Sinner dalla critiche: il tennista altoatesino, numero 2 del mondo, è approdato ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami, battendo non senza diffi ... corrieredellosport.it Paolo Bertolucci sarcastico dopo le critiche al gesto di Jannik SinnerJannik Sinner ha dovuto sudare per avere la meglio dello statunitense Alex Michelsen agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami. Il 21enne americano ha mostrato una grande resistenza e solidità ... sportal.it