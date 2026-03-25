Durante un intervento trasmesso su La7, un politico ha affermato che la presidente del consiglio dovrebbe rassegnare le dimissioni per motivi di dignità, sostenendo che non possa risolvere i problemi con azioni considerate insufficienti. La dichiarazione si inserisce nel dibattito pubblico incentrato sulla gestione del governo e sulle eventuali responsabilità politiche.

“ Giorgia Meloni dovrebbe dimettersi per dignità. Non se la può cavare con così poco “. Sono le parole pronunciate a Otto e mezzo (La7) da Pier Luigi Bersani a proposito dellla vittoria schiacciante del no al referendum sulla giustizia e delle dimissioni del sottosegretario della Giustizia, Andrea Delmastro, e del capo gabinetto del Guardiasigilli, Giusi Bartolozzi. “Questo referendum ha già cominciato a mordere – osserva l’ex ministro citando sarcasticamente il commento di Meloni al caso Delmastro – Il sottosegretario alla Giustizia avrebbe già dovuto dimettersi. Sono leggerezze di una tonnellata, più o meno. Se avesse vinto il Sì, lui sarebbe ancora al suo posto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bersani a La7: “Meloni dovrebbe dimettersi per dignità. Non se la può cavare con così poco”

Articoli correlati

Leggi anche: Bersani a La7: “Da governo Meloni servilismo verso Trump. Ma sono patrioti questi qui? Con chi stanno? Col giaguaro?”

Leggi anche: Otto e Mezzo, Pier Luigi Bersani infanga Meloni: "Vediamo che dignità ha"

Contenuti utili per approfondire Bersani a La7 Meloni dovrebbe...

Temi più discussi: Meloni, Bersani: Io mi sarei dimesso, per dignità dovrebbe dimettersi; Otto e Mezzo, puntata integrale del 24/3/2026; Governo, Bersani: Meloni cambi registro, non più accettabili le bugie; Otto e mezzo.

Referendum: Bersani, al posto Meloni mi sarei dimessoLa premier Meloni non se la cava così perché questo referendum non è acqua fresca: è destinato ad avere influssi sul destino del ... agenzianova.com

Famiglia nel bosco, scontro Sallusti-Bersani. Meloni si preoccupa dei bambini. Fa solo propaganda. Su La7Duello acceso tra Sallusti e Bersani: l'ex direttore di Libero lega il Sì al referendum alla fine del rimasuglio fascista nella magistratura, Bersani smonta le sue argomentazioni con i progetti del ... ilfattoquotidiano.it

#ottoemezzo L'invito di Pier Luigi Bersani a Giorgia Meloni a cambiare registro e a stare attenta ad usare bene le parole - facebook.com facebook

#ottoemezzo Pier Luigi Bersani sulle primarie nel centrosinistra x.com