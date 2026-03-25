Bersani a La7 | Meloni dovrebbe dimettersi per dignità Non se la può cavare con così poco

Da ilfattoquotidiano.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un intervento trasmesso su La7, un politico ha affermato che la presidente del consiglio dovrebbe rassegnare le dimissioni per motivi di dignità, sostenendo che non possa risolvere i problemi con azioni considerate insufficienti. La dichiarazione si inserisce nel dibattito pubblico incentrato sulla gestione del governo e sulle eventuali responsabilità politiche.

“ Giorgia Meloni dovrebbe dimettersi per dignità. Non se la può cavare con così poco “. Sono le parole pronunciate a Otto e mezzo (La7) da Pier Luigi Bersani a proposito dellla vittoria schiacciante del no al referendum sulla giustizia e delle dimissioni del sottosegretario della Giustizia, Andrea Delmastro, e del capo gabinetto del Guardiasigilli, Giusi Bartolozzi. “Questo referendum ha già cominciato a mordere – osserva l’ex ministro citando sarcasticamente il commento di Meloni al caso Delmastro – Il sottosegretario alla Giustizia avrebbe già dovuto dimettersi. Sono leggerezze di una tonnellata, più o meno. Se avesse vinto il Sì, lui sarebbe ancora al suo posto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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