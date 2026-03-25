In provincia di Bergamo, una scuola è stata teatro di un episodio inquietante poco prima dell'inizio delle lezioni. Uno studente di 13 anni ha sferrato un colpo alla professoressa che si trovava nel corridoio dell'istituto. La docente è stata ferita e soccorsa immediatamente, mentre le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione.

(Adnkronos) - Choc in provincia di Bergamo, dove una professoressa è stata accoltellata da uno studente di 13 anni poco prima dell'inizio delle lezioni. Questa la gravissima aggressione avvenuta oggi mercoledì 25 marzo a Trescore Balneario, in uno dei corridoi dell'istituto comprensivo di Leonardo Da Vinci in via Damiano Chiesa. La vittima, Chiara Mocchi, insegnante di francese di 57 anni, è stata portata in gravi condizioni in elisoccorso all'ospedale di Bergamo ma non è in pericolo di vita. Lo studente è stato bloccato da un altro insegnante e da due collaboratori scolastici, che lo hanno immobilizzato fino all'arrivo dei carabinieri subito dopo l'aggressione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bergamo, studente di 13 anni accoltella professoressa in corridoio a scuola

Articoli correlati

Shock a scuola, studente di 13 anni accoltella professoressa: è graveUna professoressa è stata aggredita con diverse coltellate nella mattina di oggi, mercoledì 25 marzo, davanti a una scuola media di Trescore...

Trescore Balneario, studente di 13 anni accoltella la professoressa davanti a scuola: è gravissimaUn drammatico episodio di violenza ha sconvolto la comunità di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bergamo studente di 13 anni accoltella...

Temi più discussi: Bergamo, 13enne accoltella la professoressa a scuola: è in gravi condizioni; Didacta 2026: intelligenza artificiale a scuola, perché vietarla non serve più; Descalzi: 'L'esplorazione è un grande generatore di crescita per l'Eni. Tasso di successo del 75-80%'; Redona, studenti a confronto con forze dell’ordine ed esperti: al Qoelet una mattinata su legalità e sicurezza.

Bergamo, insegnante accoltellata da uno studente di 13 anni in una scuola mediaUna insegnante di 57 anni è stata trasportata in condizioni gravi in ospedale a Bergamo. La donna sarebbe stata accoltellata da uno studente fuori ... panorama.it

Bergamo, insegnante accoltellata da uno studente fuori da una scuola media. Indossava una maglia con la scritta VendettaUn'insegnante di 57 anni è stata accoltellata in una scuola media di Trescore Balneario, Bergamo. Autore dell'aggressione sarebbe un 13enne ... dire.it

La prof di Bergamo accoltellata al collo e all'addome dal 13enne è stata operata: condizioni serie ma non rischia la vita - facebook.com facebook

Il Ministro Valditara rassicura sulle condizioni del docente di Bergamo e porta il tema della violenza scolastica al vertice Unesco x.com