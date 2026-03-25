Un ragazzino di 13 anni ha aggredito un insegnante di francese presso la scuola media Leonardo da Vinci di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, alle 7:50 del 25 marzo 2026. L’adolescente ha utilizzato un coltello per ferire gravemente la docente durante l’orario scolastico. La scuola è stata immediatamente chiusa e sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Uno studente di 13 anni di una terza media della scuola media Leonardo da Vinci di Trescore Balneario (Bergamo) alle 7,50 del 25 marzo 2026 ha ferito con un coltello colpito, al collo e all’addome, un’insegnante di francese di 57 anni, Chiara Mocchi, trasportata in elicottero in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII del capoluogo. Dopo essere stata operata, l’intervento è durato circa due ore, la donna si trova ricoverata in terapia intensiva. Non sarebbe in pericolo di vita. L’istituto di via Damiano Chiesa ospita scuole elementari e medie. L’aggressione è avvenuta in un corridoio del primo piano, davanti a un’aula. Il ragazzo di 13 anni aveva uno smartphone appeso al collo secondo le prime informazioni utilizzato per riprendere l’attacco alla docente. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Bergamo, studente di 13 anni accoltella gravemente insegnante di francese Chiara Mocchi

Articoli correlati

Chiara Mocchi, chi è l’insegnante aggredita a Bergamo dallo studente di terza mediaAncora una violenza in un istituto scolastico: si chiama Chiara Mocchi, 57 anni e insegnante di francese, la docente che questa mattina è stata...

Bergamo, studente di 13 anni accoltella un'insegnante a scuola: gravissima. Sulla maglietta del ragazzo la scritta «Vendetta»Uno studente di 13 anni ha accoltellato un'insegnante a scuola, prima dell'inizio delle lezioni.

STUDENTE ACCOLTELLA PROFESSORESSA a Bergamo: le immagini fuori dalla scuola

Tutti gli aggiornamenti su Chiara Mocchi

Temi più discussi: Bergamo, 13-year-old student seriously stabs French teacher Chiara Mocchi; È andato a scuola indossando una maglietta con la scritta Vendetta e pantaloni militari lo studente di 13 che questa mattina ha accoltellato l’insegnante di francese al collo e all’addome. Il ragazzo è stato fermato. Il punto nel servizio di Simone Gorla/Tg2. Gu; Bergamo, 13enne accoltella la professoressa a scuola: è in gravi condizioni; Insegnante accoltellata da studente a Bergamo, Bertolaso: Salvata da trasfusione in elicottero.

È Chiara Mocchi, la prof di francese accoltellata da uno studente 13enne in una scuola a Trescore BalnearioSi chiama Chiara Mocchi, la prof di francese che è stata accoltellata da un 13enne a scuola a Trescore Balneario (Bergamo) ... fanpage.it

Chiara Mocchi, chi è l’insegnante di Trescore Balneario accoltellata da uno studenteLeggi su Sky TG24 l'articolo Chiara Mocchi, chi è l’insegnante di Trescore Balneario accoltellata da uno studente ... tg24.sky.it

Chiara Mocchi, la prof accoltellata, la passione per le lingue e la poesia #ANSA - facebook.com facebook

SI CHIAMA CHIARA MOCCHI L'INSEGNANTE 57ENNE ACCOLTELLATA STAMATTINA DA UNO STUDENTE DI SOLI 13... x.com