A Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, uno studente delle medie ha ferito con un coltello un’insegnante poco prima dell’inizio delle lezioni. L’episodio è stato definito grave dal ministro dell’istruzione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato l’insegnante in ospedale. La scuola è stata evacuata e le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini.

Uno studente delle medie, a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, ha accoltellato un’insegnante a scuola, poco prima dell’inzio delle lezioni. La docente, di 58 anni, è in condizioni descritte come molto gravi, ma non in pericolo di vita. La docente in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita. Secondo quanto emerso, il ragazzino ha 13 anni e frequenta la terza media di un istituto comprensivo dove ci sono anche le elementari. Per la docente, che insegna francese, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso del 118, che l’ha portata all’ospedale Papa Giovanni XXIII per un intervento d’urgenza. I soccorsi sono intervenuti immediatamente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bergamo, studente delle medie accoltella insegnante a scuola: è grave. Valditara: «Fatto sconvolgente»

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