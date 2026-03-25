A Bergamo, un'insegnante di 57 anni è stata ferita con un coltello davanti all’aula. L’aggressione è avvenuta in presenza di altri studenti, e un ragazzo di 13 anni è stato identificato come l’autore del gesto. Durante l’evento, il giovane avrebbe condiviso un video in diretta sulla piattaforma Telegram. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

A Bergamo un'insegnante di 57 anni è stata accoltellata davanti l'aula, al momento è accusato uno studente di 13 anni che avrebbe premeditato l'azione. Infatti a casa sua è stato trovato anche materiale esplosivo. Secondo un'ultima indagine sembrerebbe che il ragazzo avrebbe filmato il tutto: infatti era in diretta su Telegram Si chiamaChiara Mocchil’insegnante 57enne che questa mattina è stata accoltellata aBergamo, precisamente a Trescore. Alle 7.50, all’ingresso dell’aula 3°A, il giovane 13enne avrebbe colpito al collo la sua insegnante di francese. Il ragazzino indossava un pantalone mimetico ed una maglia con scritto ‘Vendetta‘. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bergamo, insegnante accoltellata: il 13enne in diretta Telegram durante l’agguato

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