Bergamo in via Autostrada avanza il cantiere Viabilità ora la fase più delicata

A Bergamo, lungo via Autostrada, sono iniziati i lavori di cantiere che coinvolgono la viabilità locale. Le modifiche alla circolazione dureranno circa dieci giorni, durante i quali per due giorni sarà chiusa una corsia per ogni senso di marcia. La fase attuale rappresenta la parte più delicata dell’intervento, con specifici interventi temporanei previsti per limitare i disagi.

L’INTERVENTO. Le modifiche dureranno una decina di giorni, per due verrà chiusa una corsia per senso di marcia. Dissuasori per limitare la velocità. Avanza il cantiere per la riqualificazione di via Autostrada, futuro viale alberato di ingresso alla città, oggetto di un restyling da 2 milioni di euro. Dai prossimi giorni (l’ordinanza è in vigore da oggi) e fino al 30 aprile, si apre una fase delicata che potrà impattare sulla mobilità cittadina. Il momento clou, che durerà «per massimo due giorni» assicura il Comune di Bergamo, sarà la chiusura di una corsia di marcia in entrambe le direzioni lungo via Autostrada, dalla rotonda di via Carnovali e quella di via Spino, all’altezza della Coop. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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