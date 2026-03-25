Bergamo in duomo la messa in preparazione della Pasqua per Forze Armate e di Polizia

Martedì 24 marzo 2026, alle 10.30, nella Cattedrale di Sant’Alessandro, si è tenuta una messa in preparazione alla Pasqua dedicata alle Forze Armate e di Polizia. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti delle forze dell’ordine e membri della comunità, con la partecipazione di ufficiali e personale militare. La funzione religiosa si è svolta nel rispetto delle procedure e dei protocolli vigenti.

Martedì 24 marzo 2026, alle 10.30, in Cattedrale di Sant’Alessandro, è stata celebrata la messa in preparazione della Pasqua per le Forze Armate e di Polizia della città e della provincia di Bergamo, tradizionale momento spirituale di incontro e di riflessione nonché di scambio di auguri in previsione delle prossime festività pasquali. La cerimonia religiosa è stata officiata dal vescovo Monsignor Francesco Beschi, Vescovo della Diocesi di Bergamo, unitamente ai cappellani militari in servizio presso le Forze Armate e le Forze di Polizia della provincia. Durante l’omelia il Vescovo si è soffermato sul significato della Pasqua, come celebrazione dell’opera di redenzione umana tramite la resurrezione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Festa di Sant'Agata, messa solenne in Cattedrale con forze armate e di poliziaUna solenne celebrazione eucaristica concelebrata dall'arcivescovo ordinario militare per l'Italia, Gian Franco Saba, e dall'arcivescovo metropolita... Atleti con diabete nelle forze armate, è il momento della svoltaSe entrare nei corpi sportivi delle forze armate è per molti atleti l’unica strada praticabile per rendere sostenibile la carriera agonistica in...