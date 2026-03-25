Matteo Sabbadini torna in campo dopo un infortunio. La stagione sta per finire e mancano cinque turni alla fine del campionato. Il prossimo turno comprende diversi incontri tra squadre in lotta per posizioni importanti. La situazione in classifica è ancora incerta e molte decisioni dipenderanno dai risultati delle prossime partite.

Cinque turni alla conclusione e molto è ancora da decidere. Un turno, il prossimo, che ha in serbo diversi scontri diretti. A Siena c’è la sfida tra Mens Sana e Lucca, entrambe in vetta al girone e già certe di andare ai play-off così come Costone Siena e Cecina, rispettivamente terza e quarta che si affrontano anch’esse. Va da se che anche la Tarros è impegnata a raggiungere un posto che le permetta l’accesso ai play-off, visto che i play-out sembrano oramai esclusi. Tarros attualmente 7^ e fondamentale, delle prossime 4 gare da disputare sulle 5 che mancano al termine della stagione regolare, le due che i ragazzi di coach Gabriele Ricci... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bentornato Matteo Sabbadini. Pronto al rientro dopo l’infortunio

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