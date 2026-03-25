Benedizione delle scuderie e colazione di Pasqua a Sant' Andrea

Domenica 29 marzo, in occasione della Festa delle Palme, si svolgerà la tradizionale Benedizione delle scuderie e una colazione di Pasqua presso la località di Sant'Andrea. L'evento si ripete ogni anno e coinvolge i residenti e gli appassionati della zona. La cerimonia si terrà al mattino e prevede momenti di preghiera e convivialità.

Domenica 29 marzo, per la Festa delle Palme, si terrà la consueta Benedizione delle scuderie e la Colazione di Pasqua. Alla Scuderia “Franco Ricci” di Peneto i quartieristi si ritroveranno alle 10 per la colazione di Pasqua, tradizione avviata nel 2004 che da oltre vent’anni vede radunarsi i biancoverdi per scambiarsi gli auguri. Il programma prevede la Benedizione delle scuderie, che sarà impartita dal parroco di Staggiano don Marcello, e poi la colazione con i cibi della tradizione pasquale: uova benedette, panina gialla e unta, salame, schiacciata e altro. Quella di domenica sarà quindi per i quartieristi l’occasione per gli auguri di Buona Pasqua. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Benedizione delle scuderie e colazione di Pasqua a Sant'Andrea Articoli correlati Benedizione delle scuderie e colazione di Pasqua a porta Sant’AndreaArezzo, 25 marzo 2026 – Domenica 29 marzo, per la Festa delle Palme, si terrà la consueta Benedizione delle scuderie e la Colazione di Pasqua. Festa di Sant’Antonio a Cercina. Corteo e benedizione animaliTorna, a Cercina, la sentitissima Festa di Sant’Antonio con la benedizione degli animali promossa dal Comitato del Trentesimo e dalla Pro Loco di...