Domenica 29 marzo, in occasione della Festa delle Palme, si svolgerà la tradizionale Benedizione delle scuderie e la Colazione di Pasqua. La cerimonia si terrà presso una chiesa situata vicino a porta Sant’Andrea, coinvolgendo i partecipanti che si preparano a celebrare la ricorrenza religiosa. L’evento rappresenta un momento di unione tra gli abitanti e gli appassionati della zona.

Arezzo, 25 marzo 2026 – D omenica 29 marzo, per la Festa delle Palme, si terrà la consueta Benedizione delle scuderie e la Colazione di Pasqua. Alla Scuderia “Franco Ricci” di Peneto i quartieristi si ritroveranno alle 10 per la colazione di Pasqua, tradizione avviata nel 2004 che da oltre vent’anni vede radunarsi i biancoverdi per scambiarsi gli auguri. Il programma prevede la Benedizione delle scuderie, che sarà impartita dal parroco di Staggiano don Marcello, e poi la colazione con i cibi della tradizione pasquale: uova benedette, panina gialla e unta, salame, schiacciata e altro. Quella di domenica sarà quindi per i quartieristi l’occasione per gli auguri di Buona Pasqua. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Benedizione delle scuderie e colazione di Pasqua a porta Sant’Andrea

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