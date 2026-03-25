Stefania Cappa avrebbe partecipato a Belve Crime solo se avesse ricevuto 15.000 euro come compenso. Tuttavia, la richiesta economica della ospite ha portato alla decisione di non invitarla. La condizione iniziale e il successivo rifiuto sono stati resi noti da fonti vicine alla produzione dello show. La decisione finale sulla presenza di Cappa non è stata comunicata ufficialmente.

Stefania Cappa sarebbe andata a Belve Crime ad una condizione: essere pagata 15mila euro, così Francesca Fagnani ha cambiato idea Stando ad un’indiscrezione di Davide Maggio, poi confermata da Candela, sembrerebbe cheStefania Cappa avrebbe accettato l’invito ad una sola condizione.Infatti pare che abbia chiestoun cachet di 15mila euroa Francesca Fagnani che avrebbe risposto senza troppi convenevoli ‘No, grazie’. Davide Maggio riporta anche un messaggio che tempo fa Stefania avrebbe mandato: “Guarda io non ho mai aperto bocca, però arriverà il giorno che la apro. Voglio essere pagata fior di milioni. però dirò tutto, tutto, tutto, tutto”.E ciò andrebbe a giustificare la cifra considerevole che avrebbe chiesto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Belve, Fagnani invita Stefania Cappa ma il cachet richiesto è troppo alto

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