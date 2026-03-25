A Gallipoli si è svolto un incontro tra rappresentanti della comunità e istituzioni per discutere di come la bellezza possa essere integrata nelle proposte di sviluppo del territorio. L’obiettivo è analizzare il ruolo dell’identità locale nel plasmare le strategie future, con un confronto aperto sulle iniziative più adatte a valorizzare il patrimonio culturale e naturale della zona.

GALLIPOLI - La “bellezza” come elemento sul quale programmare la visione del futuro: comunità e istituzioni a confronto a Gallipoli nel segno dell’identità. Innalzare la qualità della vita seguendo l’elemento salvifico della bellezza dell’azione e della progettualità individuale e comunitaria è stato uno dei punti nevralgici del convegno cittadino che si è svolto ad inizio settimana, non a caso, nella città bella per antonomasia. Nel teatro “Tito Schipa” di corso Roma, cittadini, studenti, operatori del turismo e rappresentanti istituzionali si sono incontrati per condividere riflessioni e prospettive sul futuro della città. Tra gli interventi più significativi, quello dell’arcivescovo di Otranto, monsignor Francesco Neri, che ha offerto una riflessione particolarmente incisiva sul rapporto tra identità, comunità e sviluppo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Bellezza e visione del futuro: a Gallipoli comunità e istituzioni a confronto nel segno dell’identità

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