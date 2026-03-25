Belinelli la vita comincia a quarant’anni Virtus ambassador attore e non è finita

Tra poche settimane, Marco Belinelli compirà quarant’anni. L’ex capitano della Virtus e attuale ambassador della squadra celebra questa tappa con il compleanno. La sua carriera comprende anche esperienze come attore, e non sembra aver ancora esaurito le possibilità nel mondo dello sport e dello spettacolo. La sua età segna un nuovo capitolo, all’insegna di attività e progetti ancora in corso.

La vita comincia a quarant’anni? Tra qualche settimana, magari mese, chiediamolo a Marco Belinelli. L’ex capitano della Virtus nonché ambassador della V nera, oggi festeggia il quarantesimo anno di età. Una festa con la moglie Martina e le figlie Nina Sophie e Deva Vittoria celebrata con una nuova vita, cominciata in estate, forse ancora più intensa della bella parentesi che pure l’ha preceduta. Marco, che ha chiuso nel migliore dei modi, il 17 giugno, vincendo lo scudetto e portando il trofeo – con Toko Shengelia e Alessandro Pajola – al Sant’Orsola, per metterlo nelle mani di Achille Polonara, è rimasto nel mondo dei canestri. Con più ruoli, dimostrando una grande affidabilità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Belinelli, la vita comincia a quarant’anni. Virtus ambassador, attore e non è finita Articoli correlati Imprenditoria in lutto, addio a Giovanni Davolio. Diede vita quarant’anni fa alla ditta D.G. PlastLutto nel mondo imprenditoriale reggiano per la scomparsa di Giuseppe Davolio, 83 anni, vinto da complicazioni cliniche seguite a un intervento... Belinelli e l’arte: Belinelli ospite su Rai 3La serata di giovedì 12 marzo 2026 su Rai 3 vedrà la conduzione di Geppi Cucciari nello show Splendida cornice, in onda alle 21:20.