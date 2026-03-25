La crisi tra le figlie del duca di York si intensifica dopo l’arresto del Principe Andrea, coinvolto in un procedimento legale relativo ai file Epstein. Secondo fonti, le due sorelle stanno affrontando momenti difficili e tensioni familiari si sarebbero accentuate negli ultimi giorni. La vicenda ha suscitato attenzione pubblica e ha portato a una crescente preoccupazione tra i conoscenti della famiglia reale.

Si era già parlato dicrisi tra Beatrice di York, figlia del principe Andrea, e il marito Edoardo Mapelli Mozzi,imprenditore di origini italiane.Dopo l’arresto e il successivo rilascio di Andrea, la vita privata di Beatrice starebbe tutt’ora avendo delleripercussionisecondo i tabloid britannici. Tra queste ci sarebbero le tensioni con il marito, emerse dopo le vicende giudiziarie del padre di lei legate ai file Epstein. Il marito di Beatrice, Edoardo Mapelli Mozzi, è sempre più distante sia fisicamente che emotivamente dalla principessa.Infatti negli ultimi mesi ha passato gran parte del suo tempo tra Miami e Palm Beach negli Stati Uniti seguendo i progetti immobiliari della sua società. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Beatrice di York, la crisi con il marito si fa sempre più concreta dopo l’arresto di Andrea

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