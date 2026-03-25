Be My Sunshine la trama

Haziran è una ragazza di città, che vive a Istanbul e si dedica completamente alla sua carriera. È innamorata dello stile di vita urbano e frenetico, e questa passione caratterizza le sue giornate. La sua vita si svolge tra impegni e obiettivi professionali, lasciando poco spazio ad altre esperienze. La narrazione si concentra sulla sua quotidianità in un contesto metropolitano.

Haziran è una ragazza di città fino al midollo, concentrata al massimo sulla sua carriera e innamorata dello stile di vita frenetico di Istanbul. Non si immaginerebbe mai da nessuna altra parte, ma quando la sua azienda la manda su una remota isola dell’Egeo a lavorare alle preparazioni per la costruzione di un nuovo resort, un incontro inaspettato cambia la sua vita per sempre! Poyraz è un uomo semplice, più legato alla natura che alle persone: atletico e intelligente ma anche timido e impacciato, ama la pace e la tranquillità della sua vita di campagna, che dedica alla produzione di olio d’oliva sul suo meraviglioso terreno. Sfortunatamente, è proprio lì che dovrà essere costruito il resort. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Be My Sunshine, la trama Articoli correlati “Be my sunshine”, Ada Masali: trama, cast, quando e dove vedere la nuova serie turcaLa piattaforma Mediaset Infinity si prepara a ospitare una storia romantica ambientata tra mare, tradizioni e scontri di carattere, un racconto che... Be my sunshine (Ada Masali), nuova soap turca in arrivo su Mediaset Infinity: trama, cast e data di uscitaUna nuova soap opera turca sta per arrivare sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Be my sunshine - Il trailer Una selezione di notizie su Be My Sunshine la trama Temi più discussi: La serie turca Be My Sunshine dal 25 marzo su Mediaset Infinity: la trama; Be My Sunshine, tutto quello che c'è da sapere sulla nuova serie tv turca; Be My Sunshine, una nuova soap turca su Mediaset Infinity; Be My Sunshine, prima puntata oggi 25 marzo in streaming. Be My Sunshine, la tramaLa trama di Be My Sunshine, la romcom di Mediaset Infinity gratis e in esclusiva dal 25 marzo 2026 sulla piattaforma ... davidemaggio.it Be My Sunshine, una nuova serie turca gratis e in esclusiva su Mediaset InfinityBe My Sunshine, la nuova romcom con le due star del momento, Alp Navruz e Ayça Ay?in Turan, disponibile con un nuovo episodio al giorno ... davidemaggio.it Sinner: Il Sunshine Double entra nel vivo! Siamo arrivati ai quarti di finale del 1000 di Miami e il sogno del "Sunshine Double" per Jannik si fa sempre più concreto! Dopo il trionfo a Indian Wells, la sfida si sposta nel cuore della Florida. Nella battaglia - facebook.com facebook Dell'ecatombe delle teste di serie a Miami, di un Sunshine Double che potrebbe fare rima con Jannik #Sinner da domenica, di un #Alcaraz sfiduciato e stanco, di un cantautore italiano che ha reso musica e parole una cosa sola Di questo (e tanto altro) nell x.com