Be My Sunshine la trama

Haziran è una giovane donna cresciuta in città, impegnata nella sua carriera e attratta dalla vita vivace di Istanbul. La sua quotidianità si svolge in un ambiente urbano, e mostra un forte interesse per lo stile di vita frenetico e dinamico della metropoli. La narrazione si concentra sulla sua routine e sui suoi sentimenti in relazione a questa realtà.

Haziran è una ragazza di città fino al midollo, concentrata al massimo sulla sua carriera e innamorata dello stile di vita frenetico di Istanbul. Non si immaginerebbe mai da nessuna altra parte, ma quando la sua azienda la manda su una remota isola dell’Egeo a lavorare alle preparazioni per la costruzione di un nuovo resort, un incontro inaspettato cambia la sua vita per sempre! Poyraz è un uomo semplice, più legato alla natura che alle persone: atletico e intelligente ma anche timido e impacciato, ama la pace e la tranquillità della sua vita di campagna, che dedica alla produzione di olio d’oliva sul suo meraviglioso terreno. Sfortunatamente, è proprio lì che dovrà essere costruito il resort. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Be My Sunshine, la trama Articoli correlati “Be my sunshine”, Ada Masali: trama, cast, quando e dove vedere la nuova serie turcaLa piattaforma Mediaset Infinity si prepara a ospitare una storia romantica ambientata tra mare, tradizioni e scontri di carattere, un racconto che... Be My Sunshine (Ada Masal): la nuova soap turca! Una selezione di notizie su Be My Sunshine la trama Temi più discussi: La serie turca Be My Sunshine dal 25 marzo su Mediaset Infinity: la trama; Be My Sunshine, tutto quello che c'è da sapere sulla nuova serie tv turca; Be My Sunshine: l'amore sul set dei protagonisti, una location da sogno e altre cose da sapere; Be My Sunshine, una nuova soap turca su Mediaset Infinity. Be My Sunshine, la tramaLa trama di Be My Sunshine, la romcom di Mediaset Infinity gratis e in esclusiva dal 25 marzo 2026 sulla piattaforma ... davidemaggio.it Be My Sunshine, la nuova dizi turca porta in scena una donna forte, ambiziosa e bellissima: quando vederla su Mediaset InfinityIl catalogo di Mediaset Infinity si arricchisce con un nuovo titolo che farà sognare il pubblico: ecco perché non potere perderlo! libero.it Sinner punta al "Double Sunshine": dopo aver vinto Indian Wells vuole replicare subito a Miami. Nei quarti sfiderà Tiafoe. L'azzurro è in grande forma - facebook.com facebook Jannik per il Sunshine Double, Carlitos per rifarsi: i possibili avversari di Sinner e Alcaraz verso il titolo di Miami x.com