Da fine marzo 2026, è possibile seguire su Mediaset Infinity la serie televisiva turca intitolata Be My Sunshine, conosciuta anche come Ada Masali. La produzione è stata resa disponibile online a partire dal 25 marzo, offrendo agli spettatori italiani l’opportunità di seguire le vicende dei protagonisti Harizan e Poyraz. La serie si concentra sulla loro storia e sul finale della narrazione.

Dal 25 marzo 2026 è disponibile su Mediaset Infinity la serie TV turca Be My Sunshine, il cui titolo originale è Ada Masali. Questa dizi è stata trasmessa su Star TV nel 2021 e ora arriva in Italia. Si tratta di una commedia romantica, che unisce romanticismo e segreti. Protagonista della trama è Haziran, una giovane donna che vive a Istanbul e lavora come operaia, figlia di un famoso stilista squattrinato. La sua vita prende una svolta quando l’azienda per cui lavora le chiede di recarsi su un’isola esotica per una missione. Qui deve trovare le informazioni per convincere Poyraz a vendere la sua terra, dove dovrebbe essere costruito un resort. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Be My Sunshine, la storia di Harizan e Poyraz: come finisce, finale

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