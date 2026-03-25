Battipaglia al via le operazioni di disinnesco | artificieri in azione

A Battipaglia, nella zona Aversana, sono iniziate le operazioni di disinnesco di un residuato bellico risalente alla seconda guerra mondiale. Gli artificieri sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area, dove è stato trovato l'ordigno. La bonifica si è svolta nel corso della giornata, con l’obiettivo di eliminare ogni rischio legato alla presenza del residuato.

A partire dalle ore 14, i militari del Genio Guastatori dell’Esercito interverranno per il prelievo dell’ordigno, che sarà effettuato seguendo rigorosi protocolli di sicurezza Operazione di bonifica nella giornata di oggi in località Aversana, a Battipaglia, dov'è stato rinvenuto un residuato bellico risalente alla seconda guerra mondiale. Si tratta di un proiettile di mortaio, individuato nei giorni scorsi e messo in sicurezza in attesa dell’intervento degli specialisti. A partire dalle ore 14, i militari del Genio Guastatori dell’Esercito interverranno per il prelievo dell’ordigno, che sarà effettuato seguendo rigorosi protocolli di sicurezza. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Battipaglia, al via le operazioni di disinnesco: artificieri in azione Articoli correlati Bomba nel cantiere: a Empoli scatta la zona rossa per il disinnesco. Tutte le operazioniEmpoli, 18 gennaio 2026 – Empoli ha vissuto l grande evento: il disinnesco della bomba, la seconda riaffiorata dal cantiere del nuovo teatro il... Bomba in auto a Roma, artificieri in azioneMomenti di forte tensione nella mattinata di domenica 22 febbraio 2026 a Roma (RM), dove una bomba è stata scoperta all’interno del bagagliaio di... Tutti gli aggiornamenti su Battipaglia al via le operazioni di... Discussioni sull' argomento Eboli-Battipaglia. Disinnesco bomba, dal 29 marzo al 1° aprile circolazione bloccata tra le due città. Restrizioni anche per autostrada e linea ferrata; Battipaglia, domani pomeriggio disinnesco ordigno bellico; Bomba day dopo Pasqua: stop autostrada e statale; Ordigno bellico nei cantieri dell'Alta Velocità: arriva l'ordinanza del sindaco. A Battipaglia al via il corso di italiano per donne straniereHa preso ufficialmente il via il corso gratuito di lingua italiana per donne straniere, promosso dal Consorzio La Rada e finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2023-2026, con il ... ansa.it Battipaglia: ritrovato un ordigno bellico in località Aversana #artificieri #aversana #battipaglia #carabinieri #località #ordignobellico - facebook.com facebook