Battaglia sulla moschea | No in via Montescudo

Una disputa legale riguarda il trasferimento di una moschea nell’area di Borgo Marina. Le autorità hanno dichiarato che spostarla in via Montescudo non è possibile, poiché potrebbe causare problemi significativi ai residenti e alle attività commerciali di Villaggio Primo Maggio. La questione si sta affrontando nel contesto di un processo che coinvolge le parti interessate e le regolamentazioni urbanistiche.

C’è da spostare la moschea di Borgo marina. Ma "non può essere trasferita in via Montescudo: creerebbe gravi problemi ai residenti e alle imprese di Villaggio primo maggio". Dopo la Lega, anche Fratelli d’Italia alza le barricate. E ieri Nicola Marcello, consigliere e coordinatore provinciale di FdI, ha presentato in consiglio un’interrogazione sulla questione. Nel quartiere, c’è chi sta già pensando a una raccolta firme. Come accadde una decina di anni per il progetto – poi accantonato – di creare alcune microaree per i sinti e chiudere il campo nomadi di via Islanda. Sul fatto che la moschea di corso Giovanni XXIII vada trasferita nessuno ha dubbi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Battaglia sulla moschea: "No in via Montescudo" Articoli correlati Milano, polemica sulla moschea abusiva in via ParutaA Milano, in via Paruta (zona via Padova), scoppia il caso di una presunta moschea abusiva. Mestre, polemica sulla maxi moschea da 1.500 postiA Mestre, vicino alla stazione, sta per sorgere una delle più grandi moschee d’Italia e d’Europa: un centro islamico di 8. Contenuti e approfondimenti su Battaglia sulla moschea No in via... Temi più discussi: Battaglia sulla moschea: No in via Montescudo; Moschea, una seconda struttura? Il Comune non sostiene questa iniziativa; Moschea, una nuova struttura? Sindaci e comunità: Nessuna richiesta; L’imam di Torino posta la foto mentre vota No: Ho scelto anche per Gaza. Moschea, Cisint guida la protesta della Lega: «A Mestre la più grande d’Italia, darò battaglia». La comunità bengalese: pronto l'acquisto dell'areaMESTRE (VENEZIA) - «A Mestre vogliono fare la moschea più grande d’Italia ma il piano regolatore non la prevede e finché non ci sarà la formale ... ilgazzettino.it Moschea in via Uruguay, Mosco: «Giordani si è arreso, ora ritorna l'ordine»PADOVA - Il lungo braccio di ferro in via Turazza si concluderà con il trasloco della comunità islamica. Dopo mesi di proteste, esposti dei residenti e l'intervento ... ilgazzettino.it La creator racconta l'altra faccia della popolarità, la sua battaglia contro le dipendenze dopo la fama improvvisa e la pressione del mondo dello spettacolo [VIDEO] - facebook.com facebook Ho condotto questa battaglia alla luce del sole, in libertà e coscienza. Abbiamo perso, gli italiani si sono espressi. Le battaglie si fanno se ci si crede. Ed io ci ho creduto. #separazionedellecarriere x.com