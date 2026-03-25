Bastoni aumenta la fiducia per domani | importante aggiornamento dal ritiro dell’Italia

Il difensore dell'Inter è tornato disponibile e parteciperà alla partita tra Italia e Irlanda del Nord prevista per domani. L’aggiornamento arriva dal ritiro della nazionale, dove il giocatore si è allenato regolarmente dopo aver superato i problemi fisici che lo avevano costretto a un periodo di stop. La sua presenza rafforza la linea difensiva in vista della sfida.

di Alberto Petrosilli Bastoni, il centrale dell’Inter è recuperato per la sfida di domani tra Italia e Irlanda del Nord: gli aggiornamenti sul difensore. L’attesa per lo scontro decisivo contro l’Irlanda del Nord si consuma sul prato della New Balance Arena, con i riflettori puntati sulle condizioni di Alessandro Bastoni. Il difensore dell’ Inter di Cristian Chivu, pilastro della retroguardia azzurra, ha lanciato segnali incoraggianti aggregandosi al gruppo di Gennaro Gattuso per l’allenamento odierno, dopo i progressi monitorati dallo staff medico della Nazionale e della proprietà Oaktree. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Bastoni, scatta l’ora del provino: in gruppo a Bergamo per la sfida Mondiale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bastoni, aumenta la fiducia per domani: importante aggiornamento dal ritiro dell’Italia Articoli correlati Infortunio Bastoni, aggiornamenti dal ritiro della Nazionale: come sta il difensore dell’Inter?di Redazione Inter News 24Infortunio Bastoni, arrivano ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del difensore dell’Inter che ha risposto alla... Mondiali 2026, l’Italia barcolla a 3 giorni dai playoff: Tonali e Bastoni malconci, Chiesa lascia il ritiroLa Nazionale italiana si avvicina al playoff mondiale contro l’Irlanda del Nord in programma giovedì sera a Bergamo con un misto di paura e speranza. Una raccolta di contenuti su Bastoni aumenta la fiducia per domani... Temi più discussi: Aumenta la fiducia per Bastoni: le ultime sulle condizioni del difensore dell'Inter dal ritiro della Nazionale; Chivu conferma: Bastoni non convocato ma andrà in Nazionale, poi aggiunge su Bonny: Ha avuto un problema; FLASH| Doppia tegola per Chivu: Bastoni e Lautaro Martinez out per la trasferta di Firenze!; L'Italia trattiene il fiato per Bastoni, arrivano gli elogi di Gattuso: Merita solo complimenti per la professionalità. Italia, fiducia per Bastoni: ecco le sue condizioniAlessandro Bastoni tiene in ansia Gattuso. Il ct della Nazionale spera di averlo in tempo per la gara di giovedì con l'Irlanda del Nord, valida per la semifinale playoff verso i Mondiali. E in tal sen ... fantacalcio.it Bastoni al Barcellona prende quota: svolta ufficiale in queste oreIn Catalogna sono molto fiduciosi sulla riuscita dell’ operazione Bastoni. Lo sono a maggiora ragione dopo la rielezione di Laporta alla carica di presidente del club blaugrana. Ha sconfitto con il 70 ... calciomercato.it La conferenza stampa alla vigilia dell’Irlanda del Nord: «Bastoni e Scamacca da valutare, gli altri stanno tutti bene». - facebook.com facebook Il ct della Nazionale aggiorna su #Bastoni x.com