Bastoni al centro del mercato | il Barcellona studia l’offerta

Le trattative di mercato si concentrano su Milano, dove il difensore è al centro di discussioni tra diversi club. Dopo anni di stabilità, il suo futuro sembra ora più incerto, con le parti coinvolte che stanno valutando le opzioni disponibili. La situazione ha attirato l’attenzione di molte società, che monitorano da vicino l’evolversi della situazione.

Il calciomercato internazionale punta i riflettori su Milano, dove il futuro di Alessandro Bastoni appare oggi meno blindato rispetto alle passate stagioni. Il difensore dell’Inter è finito nel mirino del FC Barcelona, con Deco che lo ha individuato come profilo ideale per rinforzare la difesa guidata da Hansi Flick. Nonostante l’interesse crescente, l’Inter continua a considerarlo un pilastro fondamentale del progetto tecnico e non ha intenzione di aprire alla cessione per cifre inferiori a una valutazione compresa tra i 70 e gli 80 milioni di euro. Una posizione che riflette non solo il valore del giocatore sul piano tecnico, ma anche la sua importanza strategica all’interno della rosa e la solidità garantita da un contratto lungo, attualmente in scadenza nel 2028. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Bastoni al centro del mercato: il Barcellona studia l’offerta Articoli correlati Bastoni, il «prescelto» del Barcellona: l’Inter fissa il prezzo! I catalani preparano l’offertadi Redazione Inter News 24Bastoni è il grande obiettivo di mercato del Barcellona, a fare il punto della situazione è Diario Sport Il calciomercato... Calciomercato Inter, spiraglio per Bastoni al Barcellona? Clima insostenibile in Serie A e offerta monstre sul piattodi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, il Barcellona potrebbe trovare per la prima volta terreno fertile per quanto riguarda l’acquisto di... CALCIOMERCATO: IL BARCA SU BASTONI Contenuti utili per approfondire Bastoni al centro del mercato il... Temi più discussi: Inter, Chivu: Il silenzio stampa? Deciso tutti insieme. Bastoni? Decide la Nazionale; Inter, bastoni può essere ceduto? Le cifre a bilancio. 50 milioni non bastano, il Barcellona pensa alle contropartite; Italia, le ultime da Coverciano: out Bastoni e Tonali. Dubbio Politano; In Spagna – Bastoni si lascia corteggiare dal Barça: altro indizio. E il prezzo scende sotto…. Bastoni al Barcellona: sì del giocatore e dell’Inter a questo scambioBastoni sempre al centro del calciomercato Inter. Il Barcellona insiste, ma i nerazzurri vogliono in cambio Gerard Martin ... interlive.it Futuro Bastoni, Romano fa tremare i tifosi: Primo obiettivo assolutoL'esperto di mercato, Fabrizio Romano, ha fornito importantissime novità sul futuro di Alessandro Bastoni, preoccupando i tifosi dell'Inter ... spaziointer.it Gattuso: " #Bastoni ancora da valutare, ieri 35% di lavoro col gruppo. Merito per la voglia di esserci" x.com La priorità di Bastoni resta l’Inter L’esclusiva di FcInterNews.it #FCIM #Inter #Bastoni - facebook.com facebook