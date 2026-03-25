basta voci la bcc non si sposta da recanati

L’assemblea dei soci della banca di credito cooperativo si terrà il 18 aprile e si concentrerà sull’approvazione del bilancio 2025. All’ordine del giorno anche il rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Insieme a queste scadenze, si chiariscono le voci sulla possibile mobilità della sede, che non troveranno conferma nel prossimo futuro.

Sarà un passaggio "fondamentale per indirizzare il futuro dell’istituto" l’assemblea dei soci della Bcc di Recanati-Colmurano, in programma il 18 aprile non solo per approvare il bilancio 2025, ma anche per rinnovare il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale. L’assemblea si svolgerà al centro fiere di Villa Potenza, una scelta determinata dal fatto che il Palasport di Recanati Arena Bcc, sede abituale, sarà occupato da una partita di basket. La struttura individuata offre spazi ampi, parcheggi e una posizione accessibile e baricentrica, decisione condivisa all’unanimità dal consiglio di amministrazione. Nel corso... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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