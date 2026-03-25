basta offese sui social si parli dei contenuti

Recentemente si è discusso della necessità di concentrarsi sui contenuti piuttosto che sulle offese sui social media. Alcuni rappresentanti del centrodestra hanno reagito in modo definito scomposto durante questa fase della campagna elettorale, secondo quanto riferito. La questione delle modalità di comunicazione online ha suscitato diverse opinioni tra gli osservatori politici.

"Trovo quantomeno scomposta la reazione di alcuni rappresentanti del centrodestra in questa fase della campagna elettorale. Mi chiedo di cosa abbiano paura, cosa pensino o meglio, cosa pretendano: che il PD stia fuori dai giochi? L’ingenuità non è tollerata in politica, eppure sembra essere l’unico paravento rimasto a chi governa da troppo tempo". A parlare è Valentino Bega, una figura che la politica bondenese la conosce bene per averla vissuta dall’interno come consigliere e vicesindaco alla fine degli anni ’90. Oggi, forte di una carriera come dirigente responsabile nella promozione e nel marketing territoriale dei prodotti agroalimentari di qualità, Bega osserva, da pensionato attivo, il declino della sua comunità con occhio critico ma propositivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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