Basket Il Vela torna a vincere e torna a sperare

Nel campionato di basket, la squadra di Bellaria Pontedera ha ottenuto una vittoria contro Viareggio con il punteggio di 75-77. I giocatori di Bellaria Pontedera sono stati Ferrati con 14 punti, Meucci con 9, Martelli con 16 e Mbengue con 12. La partita si è disputata sul campo di Bellaria Pontedera, con i punti di Viareggio segnati da vari giocatori, tra cui Osas e Lucchesi.

bellaria pontedera 75 vela Viareggio 77 BELLARIA PONTEDERA: Ferrati 14, Falchi 8, Fogacci 3, Meucci 9, Iacopini 4, Lucchesi 7, Osas 2, Mbengue 12, Martelli 16, Volpi, Bastrenghi, Bernabei. All. Manetti. VELA: Albizzi 22, Bertuccelli 11, Bo 22, Biagiotti 7, Lopes Siera 4, Nieri 2, Ghiselli, Romani 4, Bartelloni 5, Batini. All. Bonuccelli N. Arbitri: Raffa di Pisa e D’Accico di Pistoia. Note: parziali 17-18; 36-39; 54-60; 75-77. PONTEDERA – Quando meno te lo aspetti ecco il Vela che vorresti. A Pontedera contro Bellaria è riuscito nella sua partita perfetta, giocata bene e vinta con intelligenza regalando (e regalandosi) ai suoi sostenitori due preziosi punti in classifica che lasciano la possibilità di sperare ancora nella salvezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket. Il Vela torna a vincere e torna a sperare Articoli correlati Basket, a Pisa il CUS Cosmocare vince con Calcinaia, in DR1, e torna a sperarePisa, 15 febbraio 2026 – Secondo successo in tre gare per Luca Martini, coach del CUS Pisa Cosmocare, che ha raccolto in tre settimane gli stessi... Leggi anche: Venticinquesima giornata basket Eurolega 2025/26: Milano torna a vincere, Partizan ko If You Feel Behind in Life, This Will Change How You See Everything! Tutto quello che riguarda Basket Il Vela torna a vincere e torna... Temi più discussi: Vela: Banti e Tita tornano a gareggiare insieme, 'difenderemo l'oro olimpico'; Torna la Sardinia Cup: dieci team al via il 31 maggio per 5 giorni di regate; Basket - Serie DR1 maschile. Scontro diretto a Pescia per Skywalkers. Oggi alle 18 la sfida con l’Audace a pari punti; Pallacanestro Il Vela ospita l’Audace Pescia. Basket Il Vela dopo due settimane sul parquet. Ad attenderlo l’impegno di MonsummanoDopo due settimane di vacanza di nuovo campionato per l’ultima partita dell’andata. Una vacanza relativa, almeno per il Vela, che... Dopo due settimane di vacanza di nuovo campionato per l’ultima ... lanazione.it Basket Così il Vela si butta via. Persa nel finale una gara dominataCASTELFRANCO FROGS: Casino 2, Foschi 3 , Vallini, Masoni 2, Pieracci, Redini 11, Bacchi, Conti 22, Giungato 10, Giusti 16, Speranza 6. All. Innocenti Camiciottoli ... lanazione.it La Genova del basket piange Marcos Abdalla Leite, per tutti Marquinhos, bandiera dell'Emerson quando la formazione della Superba partecipò alla massima serie della pallacanestro italiana. Favola d’altri tempi - facebook.com facebook Altra sconfitta con un quarto periodo imbarazzante. Poeta dice che manca un play di esperienza, vero. Ma siamo sicuri che anche così l'Olimpia non avrebbe potuto vincere qualche partita in più #OlimpiaMilano #Euroleague #Eurolega #Basketball #Basket # x.com