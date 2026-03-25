Giusi Bartolozzi si è dimessa dal suo incarico di capo di gabinetto del ministero della Giustizia. La decisione segue le recenti tensioni con il ministro, con cui avrebbe avuto divergenze sulla gestione interna. La sua uscita dal palazzo di via Arenula chiude un periodo caratterizzato da cambiamenti e tensioni all’interno dell’amministrazione. La decisione è stata comunicata ufficialmente questa mattina.

Finisce l’èra della zarina di Via Arenula. Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministero della Giustizia, si è dimessa dopo il tonfo del referendum. Lascia dietro di sé macerie, sotto ogni punto di vista. E’ stata lei la mente strategica dietro la comunicazione fallimentare della campagna referendaria, incentrata sullo scontro frontale con la magistratura. E’ stata lei a far scappare, per disperazione, quasi tutti i dirigenti del ministero. Lascia lo stesso giorno delle dimissioni del sottosegretario Delmastro, a cui è legata da una strettissima amicizia. A Giusi Bartolozzi gli storici attribuiranno la frase scritta sulla lapide della riforma della giustizia, tanto voluta da Nordio e attesa dal centrodestra. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Bartolozzi si dimette dopo aver mandato Nordio allo sbaraglio e aver sconquassato il ministero

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