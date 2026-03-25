Dal ritiro della Nazionale Italiana Under-21, il difensore del Milan Davide Bartesaghi ha commentato il peso di indossare le maglie del club e della nazionale, definendolo una responsabilità molto grande. Ha anche affrontato il tema di Allegri, senza fornire ulteriori dettagli. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate in un’intervista recente e sono state riportate dai media sportivi.

Davide Bartesaghi è intervenuto sia in conferenza stampa sia ai microfoni di 'RAI Sport' alla vigilia della sfida tra l'Italia Under-21 e la Macedonia del Nord Under-21, valida come settimo impegno nelle qualificazioni all'Europeo. Di seguito le sue parole riportate dal sito della FIGC. Bartesaghi su Milan, Nazionale e la sua duttilità: "Indossare le maglie di Milan e Nazionale è una responsabilità grandissima. Cerco di mettermi a disposizione della squadra, posso fare l’esterno di una difesa a 4, oppure il 'braccetto' a 3, ma provo a essere il più duttile possibile". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, la top 11... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bartesaghi: “Indossare le maglie di Milan e Nazionale è una responsabilità grandissima. Su Allegri…”

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