Il Bar Deluxe di via Leoni a Como dovrà chiudere anticipatamente durante il fine settimana, come stabilito dall’amministrazione locale. La decisione è stata presa in seguito a diverse segnalazioni da parte dei residenti e a segni di degrado riscontrati nei giorni recenti. La chiusura anticipata riguarda le ore serali più critiche, per motivi di sicurezza e ordine pubblico.

Il Bar Deluxe di via Leoni a Como dovrà abbassare la saracinesca prima del previsto nelle serate più delicate della settimana. Il provvedimento, firmato dal sindaco, arriva dopo una serie di segnalazioni e interventi che hanno evidenziato criticità legate alla quiete pubblica e al degrado urbano, soprattutto nelle ore notturne. La decisione dell’amministrazione si inserisce in un contesto già attenzionato dalle forze dell’ordine. In passato, infatti, l’attività era stata oggetto di sospensioni temporanee a seguito di episodi ritenuti problematici per il quartiere.Nell’ordinanza si legge chiaramente la natura delle criticità rilevate:... 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Bar Deluxe di via Leoni, stop anticipato nel weekend: il sindaco interviene dopo segnalazioni e degrado

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