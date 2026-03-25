Numerosi tifosi nordirlandesi si sono radunati a Bergamo in vista della semifinale playoff contro l’Italia, prevista per giovedì sera. Alcuni di loro hanno portato bandiere, birre e pantaloncini con i colori della loro nazionale. I supporters hanno dichiarato di aver scelto la città per assistere a questa partita considerata storica e hanno espresso il desiderio di raggiungere il mondiale.

LA GRANDE ATTESA. In città già vari gruppi di tifosi, in vista della semifinale playoff contro l’Italia in programma giovedì sera: «Bergamo è bellissima, non potevamo mancare a questa partita storica». «Bergamo è davvero bellissima, piena di storia. Qui si mangia bene e c’è un bel sole, la cornice perfetta per una trasferta di calcio. L’unico difetto è la birra, da noi costa meno cara». Sognano l’impresa i tifosi dell’Irlanda del Nord che stanno arrivando a centinaia in città per la semifinale dei playoff mondiali contro l’Italia. La partita è in programma giovedì 26 marzo allo stadio dell’Atalanta (fischio d’inizio alle 20,45), ma già da qualche giorno il capoluogo orobico è «invaso» dai primi (e simpatici) gruppi di supporters della Green & White Army, l’armata bianco-verde, così come viene chiamata la loro squadra nazionale di calcio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bandiere, birre e pantaloncini: la carica dei tifosi nordirlandesi a Bergamo. «Sogniamo il Mondiale»

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