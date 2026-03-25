Bambini isolati nei boschi | scoperta comunità senza scuola né cure mediche

Due minori sono stati trovati in condizioni di abbandono nei boschi vicino Cefalù. Sono stati rinvenuti in uno stato di scarsa igiene e senza accesso a cure mediche o istruzione. La polizia ha sequestrato i bambini e avviato le procedure di affidamento alle autorità competenti. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’identità dei responsabili e sulla provenienza dei minori.

Palermo - Due minori trovati in condizioni precarie vicino Cefalù, lontani da istruzione e sanità. Indagini su un gruppo internazionale guidato da una figura carismatica Un nuovo caso riaccende l’attenzione sulle situazioni di isolamento minorile: due bambini di 7 e 11 anni, uno italiano e uno tedesco, sono stati rintracciati nei boschi di Gibilmanna, area montana nei pressi di Cefalù, in provincia di Palermo. I piccoli vivevano da mesi in un casolare fatiscente, insieme alle rispettive madri, in condizioni giudicate precarie e prive dei principali servizi essenziali. L’intervento è stato eseguito dalla polizia giudiziaria su disposizione della Procura per i minorenni, che ha disposto un’operazione mirata dopo alcune segnalazioni. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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