L’allenatore dell’Under 21 ha definito l’esperienza di guidare la squadra come un dono e ha sottolineato l’importanza di sostenere l’Italia e i suoi giocatori. Per la partita contro la Macedonia del Nord, la formazione azzurra schiererà giovani con esperienza, come Bartesaghi, Ndour, che ha segnato contro l’Inter, e l’ultimo arrivato Kayode. La sfida si svolgerà con un focus sui talenti emergenti del settore giovanile.

Il cammino azzurro riprenderà domani dallo stadio di Empoli, ex città del cuore del ct Baldini. Oggi Silvio è la guida dell’Italia Under 21 impegnata nella corsa alla qualificazione all’Europeo di categoria: prossima tappa la sfida alla Macedonia del Nord. Spiega Baldini: “Dovremo giocare con entusiasmo e la voglia di dimostrare chi siamo. Un gruppo bellissimo e che è cresciuto tanto, lo dicono i dati. Dobbiamo farlo vedere anche sul campo con una grande prestazione”. Pisilli e Palestra tra i grandi della Nazionale A, Camarda infortunato. Gli azzurrini punteranno sui giovani-esperti Bartesaghi, Ndour, in gol contro l’Inter, e l’ultimo arrivato Kayode. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Baldini: "Allenare l'Under 21 è un dono. Stiamo tutti vicini all’Italia, a noi e poi ai 'grandi'"

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