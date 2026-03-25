Aviaria in allevamento attivate zone di protezione e sorveglianza nel raggio di 10 km

Un caso di influenza aviaria è stato segnalato in un allevamento di Campi Bisenzio, che ospitava sia volatili destinati alla macellazione sia uccelli impiegati per il ripopolamento venatorio. Le autorità hanno attivato zone di protezione e sorveglianza con un raggio di 10 chilometri intorno all’allevamento. Nessuna altra località è stata coinvolta al momento.

Abbattuti circa mille volatili in 12 ore. Attivate le zone di protezione e sorveglianza. Controlli precauzionali sui lavoratori È stato rilevato un caso di influenza aviaria in un allevamento di Campi Bisenzio che ospitava volatili in parte destinati alla macellazione e in parte al ripopolamento a fini venatori. Dopo la segnalazione, l’Asl Toscana Centro (Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare) ha avviato un intervento immediato: circa mille animali sono stati soppressi nell’arco di 12 ore, nell’ambito di un’operazione mirata a tutelare la sicurezza sanitaria. La notifica è arrivata venerdì pomeriggio dal Centro di referenza nazionale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Padova, dove erano stati inviati i campioni prelevati dai veterinari dell’Asl. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Aviaria in allevamento, attivate zone di protezione e sorveglianza nel raggio di 10 km Articoli correlati Sos focolaio di aviaria. Attivate le procedure per contenere l’infezioneUn focolaio di influenza aviaria individuato nelle ultime ore in un piccolo allevamento familiare nel territorio comunale di San Giuliano Terme. Leggi anche: Influenza aviaria, individuato e isolato focolaio in un allevamento di fagiani Aggiornamenti e contenuti dedicati a Aviaria in allevamento attivate zone di... Discussioni sull' argomento Caso di aviaria in un allevamento, soppressi 1.000 volatili in 12 ore; Aia, cassa integrazione per l'influenza aviaria: 6000 dipendenti coinvolti. Aviaria in allevamento a Campi Bisenzio. Abbattuti mille volatili in 12 ore: erano destinati anche alla macellazioneAccertamenti sanitari a scopo precauzionale sui lavoratori dell’azienda. Istituite due zone di sorveglianza con un raggio di 10 e 3 chilometri ... msn.com Caso di aviaria in un allevamento, soppressi 1.000 volatili in 12 ore(ANSA) - FIRENZE, 25 MAR - Un caso di influenza aviaria in un allevamento a Campi Bisenzio (Firenze) ha fatto scattare un'ingente operazione veterinaria con la soppressione di 1.000 volatili in circa ... msn.com In Lombardia è stato registrato il primo caso umano di influenza aviaria del tipo A(H9N2), in Europa! L’infezione è stata identificata in una persona fragile, proveniente da un Paese extraeuropeo dove avrebbe contratto il virus. L'abilità dell'aviaria di contagiare - facebook.com facebook Primo caso umano di aviaria A(H9N2) in Lombardia. Gli allevamenti dove centinaia di migliaia di animali sono ammassati e la caccia agli animali selvatici aumentano solo i rischi! È ora di agire: cambiando alimentazione possiamo proteggere il nostro futuro e x.com