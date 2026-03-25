In Lombardia è stato confermato il primo caso umano di influenza H9N2 in Europa, portando di nuovo sotto i riflettori il tema dell'aviaria. La notizia si aggiunge ai casi di contagio tra uccelli e umani registrati in diverse aree, sollevando domande sulla trasmissione e sulla gravità di questa malattia. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e adottando misure per contenere il rischio.

AGI - Con il paziente della regione Lombardia, primo caso umano di influenza H9N2 rilevato in Europa, si torna a parlare dell' aviaria. Ma cos'è e quanto è pericolosa? Ecco le Faq aggiornate dell'Istituto Superiore di Sanità. Con il termine influenza aviaria si definisce una infezione virale che si verifica principalmente negli uccelli. In particolare, gli uccelli selvatici, soprattutto acquatici, sono il veicolo principale di diffusione di questi virus, che poi possono essere trasmessi, ad esempio, agli animali da allevamento, provocando danni economici ingenti, e, sporadicamente, all’ uomo. I virus aviari hanno una grande capacità di mutare e, recentemente, alcuni di questi ceppi virali sono stati trasmessi anche ai mammiferi, tra cui bovini, e animali da compagnia, in particolare gatti. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Aviaria: cos'è, come ci si contagia, quanto è pericolosa. Cosa c'è da sapere

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