Durante la serata di lunedì, alcuni partecipanti si sono riuniti in piazza per festeggiare la vittoria del No al referendum, con un commento che invitava a saltellare come segno di celebrazione. In un video diffuso, uno dei festanti ha esclamato “Avete vinto, dovete zompettare!” prima di iniziare un ballo collettivo. La scena ha suscitato commenti sui social e attenzione mediatica.

“Avete vinto, dovete zompettare!”, urla uno dei festanti compagni che la sera di lunedì sono scesi in piazza a celebrare la vittoria del No al referendum, manco la sinistra avesse vinto le elezioni. Il duo dell’apocalisse, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, leader di Avs, i Gianni e Pinotto della politica italiana, non si lasciano pregare e improvvisano uno “zompettamento”, un ridicolo balletto che fa divertire i loro seguagi nel corteo del trionfo. Basta poco, a sinistra, per perdere la sobrietà, tipo una piccola vittoria, dopo anni e anni di sconfitte. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Avete vinto, dovete zompettare!”. E scatta il ridicolo ballo di Fratoianni e Bonelli per il No day (video)

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