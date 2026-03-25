Avellino Lorenzo Tramaglino nel Comitato del Fondo di Integrazione Salariale dell' INPS

Da avellinotoday.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato un decreto che nomina Lorenzo Tramaglino nel Comitato amministratore del Fondo di Integrazione Salariale dell’INPS. La decisione è stata presa dalla ministra del settore e riguarda l’incarico ufficiale di Tramaglino all’interno del comitato. La nomina è stata comunicata attraverso il testo ufficiale pubblicato sulla gazzetta ufficiale.

Con decreto del Ministro del Lavoro, Marina Calderone, è stata formalizzata la nomina di Lorenzo Tramaglino nel Comitato amministratore del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) dell’INPS.L’ingresso avviene su designazione della CONFSAL, guidata dal segretario generale Angelo Raffaele Margiotta. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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