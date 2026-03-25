Avellino Lorenzo Tramaglino nel Comitato del Fondo di Integrazione Salariale dell' INPS

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato un decreto che nomina Lorenzo Tramaglino nel Comitato amministratore del Fondo di Integrazione Salariale dell’INPS. La decisione è stata presa dalla ministra del settore e riguarda l’incarico ufficiale di Tramaglino all’interno del comitato. La nomina è stata comunicata attraverso il testo ufficiale pubblicato sulla gazzetta ufficiale.

Con decreto del Ministro del Lavoro, Marina Calderone, è stata formalizzata la nomina di Lorenzo Tramaglino nel Comitato amministratore del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) dell’INPS.L’ingresso avviene su designazione della CONFSAL, guidata dal segretario generale Angelo Raffaele Margiotta. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Avellino, Lorenzo Tramaglino nel Comitato del Fondo di Integrazione Salariale dell'INPS Articoli correlati Inps, trattamenti di integrazione salariale 2026: ecco quali sono gli importi massimiL’Istituto ha adeguato i massimali per Cigo, Cigs, Naspi e altre indennità di sostegno al reddito e alla disoccupazione. Cassette integrazione in calo nel dicembre 2023, con riduzione del 13% rispetto all’anno precedente secondo l’InpsLe ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate dall’Inps a dicembre 2025 sono scese a 18,1 milioni, segnando un calo del 13% rispetto allo stesso...