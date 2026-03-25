Autorità portuale insediato ufficialmente il nuovo Comitato di gestione

Da reggiotoday.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina si è svolta la prima riunione ufficiale del nuovo Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, con l’insediamento del presidente Paolo Piacenza. La seduta ha segnato l’inizio del mandato del nuovo organismo, che si è riunito per la prima volta dopo la nomina del presidente.

Il Comitato di gestione, presieduto dal presidente Paolo Piacenza, è composto dal contrammiraglio Giuseppe Sciarrone, direttore marittimo della Calabria e della Lucania tirrenica, dall’ing. Massimo Galante, designato dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, e dall’avv. Natale Polimeni, designato dal Comune di Gioia Tauro. Attraverso un indirizzo amministrativo condiviso e coerente, punteremo a promuovere uno sviluppo armonico ed equilibrato di tutti i nostri porti". Attraverso l’uso di fondi propri dell’Ente, derivanti da maggiori entrate, è stata disposta la riduzione delle tasse per un ammontare complessivo pari a 1,5 milioni di euro. L’obiettivo è quello di offrire supporto allo sviluppo dei porti che rientrano nella propria circoscrizione (Gioia Tauro, Corigliano Calabro, Crotone, Vibo Marina e Taureana di Palmi). 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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