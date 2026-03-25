Nella mattinata di oggi, lungo la strada provinciale 79 tra Bione e Agnosine, un'auto si è ribaltata e si è fermata con le ruote all'aria. Due persone erano a bordo del veicolo, di cui una è stata trasportata in ospedale con ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per gestire la situazione.

Paura nella prima mattinata di oggi, mercoledì 25 marzo, lungo la strada provinciale 79 tra Bione e Agnosine, dove un’auto si è ribaltata finendo ruote all’aria. L’incidente è avvenuto poco dopo le 7 e ha coinvolto due persone: una donna di 37 anni e un uomo di 58. Secondo le prime informazioni, una Citroen C3 avrebbe improvvisamente sterzato, forse per evitare la collisione con un veicolo proveniente dalla direzione opposta. La manovra avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo, che si è poi ribaltato terminando la corsa sulla carreggiata. La dinamica esatta dell’accaduto è comunque ancora al vaglio degli agenti della polizia locale della Valsabbia, intervenuti sul posto per i rilievi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Auto si ribalta sulla Provinciale: due persone coinvolte, un ferito in ospedale

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