Un incidente stradale si è verificato a Nepi, coinvolgendo un'auto e una donna a bordo di uno scooter. Dopo aver investito la donna, il conducente del veicolo è ripartito e ha percorso circa 18 chilometri senza fermarsi. La donna è stata soccorsa sul luogo dell’incidente da personale sanitario. La polizia sta indagando per identificare il veicolo e il conducente coinvolti.

La malcapitata è stata soccorsa dal 118, mentre la polizia locale si è messa sulle tracce del conducente che è stato rintracciato a Campagnano di Rom e denunciato Incidente stradale a Nepi, dove un'auto ha investito una donna che viaggiava in sella a un motorino. Il conducente, nonostante l'impatto, si è allontanato senza fermarsi a prestare soccorso. È successo martedì 24 marzo, intorno alle 12, all'incrocio di via della Selciatella. Sul posto è subito intervenuta la polizia locale di Nepi per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'accaduto. La donna, rimasta ferita, è stata soccorsa dal personale sanitario: fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Auto investe donna in scooter a Nepi e fugge per 18 chilometri

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