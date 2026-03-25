La polizia municipale di Parete ha scoperto, nelle ultime ore, un'auto da rally completamente bruciata in un’area rurale della provincia. La comandante Teresa Policastro Cecoro ha coordinato le operazioni di rilievo sul luogo. Il veicolo si trovava in un’area isolata e non sono stati segnalati altri dettagli sulla vicenda. La vicenda è ora al vaglio delle autorità competenti.

La polizia municipale di Parete, guidata dalla comandante Teresa Policastro Cecoro, ha rinvenuto nelle scorse ore un veicolo completamente combusto in un’area rurale della provincia. Nonostante le condizioni del mezzo, gli agenti sono riusciti a ricostruire targa e telaio, scoprendo però che non corrispondono tra loro, dettaglio che complica le indagini e suggerisce possibili attività illecite. Si tratta di un modello raro di auto, solitamente utilizzato in competizioni di rally, circostanza che ha subito attirato l’attenzione degli investigatori. Per garantire alla autorità giudiziaria tracce utili a individuare eventuali responsabilità, il veicolo è stato sottoposto a sequestro probatorio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Auto da rally completamente bruciata trovata dalla polizia municipale

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